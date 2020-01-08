Разбившийся в Тегеране украинский лайнер прошел техпроверку 6 января
Украинский Боинг, разбившийся в Тегеране, последний раз прошел техпроверку 6 января. Также уточняется, что авиасудно было произведено в 2016 году.
- Рейс выполнялся на самолете Boeing 737-800 NG, регистрационный номер UR-PSR. Самолет 2016 года производства, был получен авиакомпанией напрямую с завода концерна, - прокомментировали в авиакомпании "Международные авиалинии Украины".
Все пассажиры разбившегося в Тегеране самолета погибли.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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