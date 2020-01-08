Разбившийся в Тегеране украинский лайнер прошел техпроверку 6 января

8 Янв. 2020 2020-01-08T11:09:14+03:00

Уточняется, что самолет был произведен в 2016 году

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Украинский Боинг, разбившийся в Тегеране, последний раз прошел техпроверку 6 января. Также уточняется, что авиасудно было произведено в 2016 году.

- Рейс выполнялся на самолете Boeing 737-800 NG, регистрационный номер UR-PSR. Самолет 2016 года производства, был получен авиакомпанией напрямую с завода концерна, - прокомментировали в авиакомпании "Международные авиалинии Украины".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/753526" frameborder="0"></iframe> Все пассажиры разбившегося в Тегеране самолета погибли.

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ИСТОЧНИК KP.RU