2020-01-08T10:40:07+03:00
Происшествия

Список погибших при крушении украинского Боинга в Тегеране 8 января 2020 года: большинство погибших из Канады и Ирана

Опубликован предварительный список погибших при крушении украинского Боинга в Тегеране 8 января 2020 года
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Все пассажиры и члены экипажа "Боинга" погиблиВсе пассажиры и члены экипажа "Боинга" погиблиФото: REUTERS
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Опубликован предварительный список погибших при крушении украинского Боинга в Тегеране. В нем говорится о 180 погибших.

Жертвами авиакатастрофы стали, в основном, иностранцы. Украинцев насчитывается всего 15 человек, из них 13 числятся членами экипажа.

Остальные пассажиры:

граждане Канады -73;

граждане Ирана - 71;

граждане Германии - 4;

граждане Великобритании - 3;

граждане Швеции - 8;

граждане Афганистана - 6.

Данные предоставили источники портала "Обозреватель". Официального подтверждения этой информации пока нет. Позднее в местных СМИ появились фотографии списка пассажиров.

Позднее в интернете появился именной список пострадавших. Фото: ISNA Fhoto

Позднее в интернете появился именной список пострадавших. Фото: ISNA Fhoto

Напомним, что Boeing 737 разбился утром в среду, 8 января, спустя всего несколько минут после вылета из иранского аэропорта. Он должен был отправить из Тегерана в Киев, но, судя по кадрам первых секунд трагедии, загорелся еще в воздухе, а потом на огромный скорости врезался в землю.

Выжить не удалось никому. На месте инцидента работают правоохранители и спасатели. "Черный ящик" уже извлекли и направили на экспертизу. Предполагается, что у лайнера "Международных авиалиний Украины" загорелся двигатель.

Сайт kp.ru писал, что президент Украины Владимир Зеленский прервал свою поездку в Оман и теперь возвращается в Киев. Он также выразил соболезнования родным и близким погибших.

Все пассажиры разбившегося в Тегеране самолета погибли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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