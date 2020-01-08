Список погибших при крушении украинского Боинга в Тегеране 8 января 2020 года: большинство погибших из Канады и Ирана
Опубликован предварительный список погибших при крушении украинского Боинга в Тегеране. В нем говорится о 180 погибших.
Жертвами авиакатастрофы стали, в основном, иностранцы. Украинцев насчитывается всего 15 человек, из них 13 числятся членами экипажа.
Остальные пассажиры:
граждане Канады -73;
граждане Ирана - 71;
граждане Германии - 4;
граждане Великобритании - 3;
граждане Швеции - 8;
граждане Афганистана - 6.
Данные предоставили источники портала "Обозреватель". Официального подтверждения этой информации пока нет. Позднее в местных СМИ появились фотографии списка пассажиров.
Позднее в интернете появился именной список пострадавших. Фото: ISNA Fhoto
Напомним, что Boeing 737 разбился утром в среду, 8 января, спустя всего несколько минут после вылета из иранского аэропорта. Он должен был отправить из Тегерана в Киев, но, судя по кадрам первых секунд трагедии, загорелся еще в воздухе, а потом на огромный скорости врезался в землю.
Выжить не удалось никому. На месте инцидента работают правоохранители и спасатели. "Черный ящик" уже извлекли и направили на экспертизу. Предполагается, что у лайнера "Международных авиалиний Украины" загорелся двигатель.
Сайт kp.ru писал, что президент Украины Владимир Зеленский прервал свою поездку в Оман и теперь возвращается в Киев. Он также выразил соболезнования родным и близким погибших.
Все пассажиры разбившегося в Тегеране самолета погибли.
ИСТОЧНИК KP.RU
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