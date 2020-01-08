8 Янв. 2020 2020-01-08T12:32:57+03:00

Зеленский поручил Генпрокуратуре Украины возбудить уголовное дело в связи с катастрофой в Тегеране Фото: REUTERS

Изменить размер текста: A A

Президент Украины Владимир Зеленский поручил генпрокурору страны возбудить уголовное дело в связи с катастрофой самолета МАУ в Тегеране.

Также украинский политик поручил провести проверку летной пригодности всего гражданского флота страны.

- Должна быть создана следственная комиссия из представителей силовых и профильных ведомств, ответственных за гражданскую авиацию, - написал Зеленский в своих соцсетях. Он также добавил, что "будут отрабатываться все возможные версии" катастрофы в Тегеране.

Кроме этого, в МАУ сообщили, что будет создана комиссия по расследованию причин аварии.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что утром в среду, 8 января, в Тегеране разбился украинский самолет: на борту было 176 человек. Сообщается, что ЧП произошло у Международного аэропорта имени Имама Хомейни.

worldhumancrisis Видео с места крушения украинского боинга в Тегеране

ИСТОЧНИК KP.RU