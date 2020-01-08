Росавиация рекомендовала авиакомпаниям не летать над Ираком и Ираном
В ведомстве посоветовали не использовать воздушное пространство Персидского и Оманского заливов из-за рисков для безопасности
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Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям не использовать воздушное пространство Ирака, Ирана, Оманского и Персидского заливов из-за рисков безопасности.
Соответствующая телеграмма была направлена в адрес российских авиакомпаний.
Росавиация рекомендует не использовать воздушное пространство над территориями Ирана, Ирака, Персидского и Оманского заливов для полетов гражданских воздушных судов РФ, включая транзитные полеты - сказано в официальном сообщении.
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ИСТОЧНИК KP.RU