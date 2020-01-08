Пушков предупредил о последствиях ответа США на атаку со стороны Ирана
Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что ответный удар Ирана по американским базам в Ираке был ожидаемым.
Как отметил Пушков, в том случае, если американцы ответят иранцам, то ракетная и сухопутная большая война будут "практически неминуемы".
- Она не будет популярной в США и, скорее всего, будет стоить Трампу победы на выборах. Лучше остановиться, - подчеркнул сенатор в своих соцсетях.
Напомним, США в ходе спецоперации 3 января уничтожили иранского генерала Касема Сулеймани. После этого секретарь Высшего совета безопасности Ирана Али Шамхани заявил, что у страны есть 13 сценариев мести американской стороне.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что Иран отомстил за смерть Сулеймани ракетными атаками по американским военным объектам в Ираке. Президента США Дональда Трампа проинформировали о нападении на объекты США.
Видео запуска иранских ракет по американским базам в Ираке.
ИСТОЧНИК KP.RU
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