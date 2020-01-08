2020-01-08T14:20:51+03:00
Политика

Пушков предупредил о последствиях ответа США на атаку со стороны Ирана

По мнению российского сенатора, если американская сторона ответит иранской, то ракетная и сухопутная большая война будут "практически неминуемы"
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Пушков предупредил о последствиях ответа США на атаку со стороны ИранаПушков предупредил о последствиях ответа США на атаку со стороны ИранаФото: ТАСС
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Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что ответный удар Ирана по американским базам в Ираке был ожидаемым.

Как отметил Пушков, в том случае, если американцы ответят иранцам, то ракетная и сухопутная большая война будут "практически неминуемы".

- Она не будет популярной в США и, скорее всего, будет стоить Трампу победы на выборах. Лучше остановиться, - подчеркнул сенатор в своих соцсетях.

Напомним, США в ходе спецоперации 3 января уничтожили иранского генерала Касема Сулеймани. После этого секретарь Высшего совета безопасности Ирана Али Шамхани заявил, что у страны есть 13 сценариев мести американской стороне.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Иран отомстил за смерть Сулеймани ракетными атаками по американским военным объектам в Ираке. Президента США Дональда Трампа проинформировали о нападении на объекты США.

Видео запуска иранских ракет по американским базам в Ираке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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