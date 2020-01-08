Путин и Эрдоган начали обсуждение ситуации на Ближнем Востоке
Президент России Владимир Путин прибыл в Стамбул на переговоры с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Лидер принимающей стороны встретил гостя перед зданием конгресс-центра "Халич", после чего они вместе поднялись в зал на второй этаж.
Переговоры проходят в закрытом для прессы режиме в формате один на один. Помимо президентов, в помещении присутствуют только переводчики. Ожидается, что позже к общению подключатся профильные министры, передает ТАСС.
Сайт kp.ru писал, что ранее в Кремле назвали примерные темы обсуждения на переговорах. Так, в центре внимания окажется ситуация на Ближнем Востоке после убийства американцами иранского генерала Касема Сулеймани.
Напомним, что в начале января США нанесли прицельный ракетный удар по кортежу, в котором находился военачальник.
Трамп назвал Сулеймани «монстром».
ИСТОЧНИК KP.RU