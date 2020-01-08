Путин и Эрдоган начали обсуждение ситуации на Ближнем Востоке

8 Янв. 2020 2020-01-08T14:17:58+03:00

Путин и Эрдоган в Стамбуле Фото: REUTERS

Переговоры проходят в Стамбуле в закрытом режиме

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Президент России Владимир Путин прибыл в Стамбул на переговоры с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Лидер принимающей стороны встретил гостя перед зданием конгресс-центра "Халич", после чего они вместе поднялись в зал на второй этаж.

Переговоры проходят в закрытом для прессы режиме в формате один на один. Помимо президентов, в помещении присутствуют только переводчики. Ожидается, что позже к общению подключатся профильные министры, передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал, что ранее в Кремле назвали примерные темы обсуждения на переговорах. Так, в центре внимания окажется ситуация на Ближнем Востоке после убийства американцами иранского генерала Касема Сулеймани.

Напомним, что в начале января США нанесли прицельный ракетный удар по кортежу, в котором находился военачальник.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/753522" frameborder="0"></iframe> Трамп назвал Сулеймани «монстром».

ИСТОЧНИК KP.RU