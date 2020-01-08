Военные США покинули две базы в Сирии
Военные Соединённых Штатов покинули базы в провинции Хасеке и городе Шаддади, направившись в сторону иракской границы.
Как сообщает сирийское госагентство SANA, около 40 грузовиков с военной техникой отправились из базы Хораб-Джейр в провинции Хасеке, и 50 автомобилей – из базы в городе Шаддади.
Издание отмечает, что американские военные из Шаддади направились к ближайшему пограничному КПП аль-Валид на границе с Ираком. По данным агентства, такая подготовка приведет «к окончательному выводу оккупационных войск».
Напомним, после убиства в Багдаде иранского генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема и его иракского коллеги, шиитского командира Абу Махди аль-Мухандиса, парламент Ирака проголосовал за вывод иностранных войск из страны, а также прекращение возглавляемой США соглашения с международной коалицией, которая объявила о своем выходе с территории страны.
Видео запуска иранских ракет по американским базам в Ираке.
ИСТОЧНИК KP.RU