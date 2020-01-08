2020-01-08T20:07:37+03:00
В мире

Трамп: при атаке на американские базы в Ираке никто не пострадал

Американский лидер заявил, что Вашингтон может жить в мире с Тегераном [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Трамп: при атаке на американскую базу в Ираке никто не пострадалТрамп: при атаке на американскую базу в Ираке никто не пострадалФото: REUTERS
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При нападении Тегерана на военные базы Соединённых Штатов никто не пострадал, поскольку сработала система раннего оповещения и своевременно сообщила об атаке. Такое заявление сделал американский президент Дональд Трамп.

«Ни один американский солдат не пострадал. Система раннего предупреждения отлично сработала», - сказал американский лидер.

По словам Трампа, Иран понимает, что вооруженные силы США «готовы ко всему». Однако, по его словам, Вашингтон готов жить в мире с Тегераном.

Напомним, 8 января в ответ на убийство иранского генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани в Багдаде в результате американского авиаудара, Иран запустил несколько баллистических ракет по авиабазе Соединённых Штатов Айн-Асад в Ираке. Позже представитель канцелярия иракского премьер-министра Аделя Абд аль-Махди сообщил, что Тегеран предупредил, что нанесет ракетные удары по военным базам в Ираке. При этом по информации CNN, Багдад назвал Вашингтону эти базы заранее.

Заявление Дональда Трампа в ответ на иранскую атаку баз США в Ираке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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