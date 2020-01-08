Иран впервые использовал свои новейшие ракеты для атаки американской базы в Ираке

8 Янв. 2020 2020-01-08T21:23:20+03:00

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Тегеран использовал для удара по американской авиабазе Айн-эль-Асад в Ираке современные ракеты с разделяющейся боеголовкой.

Как передает информационное агентство Tasnim, которому стали известны подробности операции, воздушные силы элитной части иранской армии Корпуса стражей исламской революции (КСИР) использовали для удара по авиабазе баллистические ракеты «Фатех-313» и «Киям», дальностью действия 500 и 800 км., соответственно.

По данным агенста, американским противоракетным системам не удалось перехватить ни одну из ракет, запущенных по базе Айн-эль-Асад.

Напомним, 8 января в ответ на убийство иранского генерала КСИР Касема Сулеймани в Багдаде в результате авиаудара США, Иран запустил несколько баллистических ракет по американской авиабазе в Ираке. Позже президент Соединённых Штатов Дональд Трамп сообщил, что никто не погиб, но, по его словам, система раннего предупреждения «отлично сработала».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/753565" frameborder="0"></iframe> Запуск ракет по американским военным объектам в Ираке.

ИСТОЧНИК KP.RU