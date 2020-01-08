2020-01-08T21:23:20+03:00
В мире

Иран впервые использовал свои новейшие ракеты для атаки американской базы в Ираке

Тегеран задействовал «Фатех-313» и «Киям», дальностью действия 500 и 800 км соответственно [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Иран впервые использовал новые ракеты для атаки американской базы в ИракеИран впервые использовал новые ракеты для атаки американской базы в ИракеФото: REUTERS
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Тегеран использовал для удара по американской авиабазе Айн-эль-Асад в Ираке современные ракеты с разделяющейся боеголовкой.

Как передает информационное агентство Tasnim, которому стали известны подробности операции, воздушные силы элитной части иранской армии Корпуса стражей исламской революции (КСИР) использовали для удара по авиабазе баллистические ракеты «Фатех-313» и «Киям», дальностью действия 500 и 800 км., соответственно.

По данным агенста, американским противоракетным системам не удалось перехватить ни одну из ракет, запущенных по базе Айн-эль-Асад.

Напомним, 8 января в ответ на убийство иранского генерала КСИР Касема Сулеймани в Багдаде в результате авиаудара США, Иран запустил несколько баллистических ракет по американской авиабазе в Ираке. Позже президент Соединённых Штатов Дональд Трамп сообщил, что никто не погиб, но, по его словам, система раннего предупреждения «отлично сработала».

Запуск ракет по американским военным объектам в Ираке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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