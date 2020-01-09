На церемонии «Оскар» второй год подряд не будет ведущего

9 Янв. 2020 2020-01-09T00:46:23+03:00

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Церемония «Оскар» в 2020 году пройдет без ведущего. На такой шаг в киноакадемии пошли в связи с популярностью у зрителей церемонии 2019 года, когда впервые за 30 лет, шоу прошло без «хозяина» праздника. Ведущего заменили различными концертными номерами, что сделало церемонию зрелищной.

Как сообщает Reuters, аудитория зрителей в 2019 году выросла до 29,6 миллиона американцев. До этого в течение четырех лет фиксировали тенденцию к сокращению количества зрителей на прямой трансляции.

- Организаторы планируют повторить то, что сработало в прошлом году - огромная развлекательная ценность, большие музыкальные номера, большая комедия,- сказал Келли Берки, президент ABC Entertainment.

Номинантов на "Оскар" объявят 13 февраля. Кинокритики считают, что главная награда в 2020 году достанется фильму "Джокер", фильм Тодда Филлипса выдвинут в 16 номинациях.

Джокер - финальный трейлер.

ИСТОЧНИК KP.RU