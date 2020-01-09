2020-01-09T00:59:37+03:00
В мире

Люка Бессона оштрафовали «из-за дискриминации» помощницы

Режиссер уволил ее, посчитав больничный липовым
Юлия САЛЬНИКОВА
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Люк Бессона должен выплатить 10 тысяч евро штрафаЛюк Бессона должен выплатить 10 тысяч евро штрафаФото: Михаил ФРОЛОВ
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Режиссер Люк Бессон заплатит штраф за увольнение своей помощницы в 2018 году. Ассистентка создателя «Леона» и «Такси» по имени Софи Ф. подала на Бессона в суд после того, как лишилась работы у него. Причиной стал ее уход на больничный. Дело в том, что режиссер посчитал документ фальшивым, до похода в больницу Софи несколько раз подавала заявление работодателю на отпуск, но каждый раз получала отказ. Чтобы путевка не пропадала, ушла на больничный, за что и была уволена. Сдаваться женщина была не намерена и обратилась в суд.

Исправительный суд города Бобинье встал на сторону женщины: Бессона обвинили в «дискриминации по состоянию здоровья» и приговорили к штрафу в 10 тысяч евро, а его компанию EuropaCorp – к 20 тысячам евро, сообщает телеканал BFMTV.

Люк Бессон присутствовал на заседании при вынесении приговора. Он в последний год - частый гость в судах. Ранее его обвиняли в препятствовании убийству оленей в своем имении - охотники пожаловались, что животные наносят ущерб сельскохозяйственным владениям, расположенным по соседству с землей режиссера.

Кроме того, заявление против Бессона подала модель, обвинившая его в изнасиловании.

Люк Бессон представил в Москве свой новый блокбастер «Люси».Михаил ФРОЛОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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