2020-01-09T01:28:46+03:00
В мире

В Конгрессе США проголосуют за ограничение полномочий Трампа по Ирану

Вопрос рассмотрят на заседании в Сенате 9 января
Юлия САЛЬНИКОВА
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Нэнси ПелосиНэнси ПелосиФото: REUTERS
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В Конгрессе США рассмотрят резолюцию об ограничении военных действий президента Дональда Трампа в отношении Ирана. Об этом сообщила 8 января спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Она подтвердила, что решения по Ирану в Белом доме принимали без необходимого обсуждения стратегии действия с Конгрессом.

Напомним, после атаки на американское посольство 31 декабря 2019 года в Ираке, Дональд Трамп принял решение ликвидировать иранского военного генерала Сулеймани. Американский лидер назвал его организаторам нападения на диппредставительство и объявил террористом. В ответ иранцы ударили по военной базе, где находились американские войска.

- Чтобы выполнить наш долг по обеспечению безопасности американского народа, Палата представителей США будет продвигать резолюцию о военных полномочиях, чтобы ограничить военные действия президента в отношении Ирана, - приводит заявление Пелоси Reuters.

Как сообщает издание, в Конгрессе США резолюция вероятно будет одобрена, поскольку большинство членов конгресса - демократы. Но шансов на утверждение документа в Сенате не много - там численное преимущество у единомышленников Трампа - республиканцев. В Сенат резолюция поступит 9 января.

Трамп назвал Сулеймани «монстром».

ИСТОЧНИК KP.RU

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