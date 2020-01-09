2020-01-09T02:14:55+03:00
В мире

В Букингемском дворце решение Гарри и Меган отказаться от полномочий королевской семьи назвали «сложным вопросом»

В заявлении сказано, что переговоры с герцогом и герцогиней только начались
Юлия САЛЬНИКОВА
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Генцог и герцогиня уезжают из Великобритании в Северную АмерикуГенцог и герцогиня уезжают из Великобритании в Северную АмерикуФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл прокомментировали в Букингемском дворце. Напомним, герцог и герцогиня отказались от полномочий королевской семьи и соответственно всех привилегий, включая содержание из бюджета страны всех членов семейства. Гарри и Меган объявили о желании стать «финансово независимыми», работать и зарабатывать самостоятельно. Делать это они планируют не у себя на Родине, а в Северной Америке. Географическая дистанция, уверены они, поможет начать «новую главу» жизни и воспитать сына «с благодарностью к королевской династии».

- Мы понимаем их желание использовать другой подход, но это сложные вопросы, для решения которых потребуется время, - приводит заявление представителей Букингемского дворца Reuters.

В сообщении сказано, что переговоры с Меган и Гарри находятся на начальном этапе. Это может означать, что решение, озвученное 8 января ими в инстаграм, было для королевской семьи неожиданностью.

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Меган Маркл и принц Гарри показали сына
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ИСТОЧНИК KP.RU

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В Букингемском дворце решение Гарри и Меган отказаться от полномочий королевской семьи назвали «сложным вопросом»
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