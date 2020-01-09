Десятилетний ребенок погиб в отсеке шасси самолета, пытаясь сбежать в Париж
В парижском аэропорту Руасси — Шарль де Голль при досмотре самолета обнаружили тело ребенка в отсеке шасси. Как сообщает Би-Би-Си, воздушное судно вылетело из африканского города Абиджана, столицы страны Кот д'Ивуар. По факту обнаружения тела десятилетнего ребенка началась проверка. По предварительным данным он погиб от переохлаждения и несовместимых с жизнью травм.
Это не первый случай, когда мигранты из Африки пытаются попасть в Европу, прячась в отсеках шасси самолетов. Многие из таких попыток заканчиваются гибелью людей.
Но были случаи, когда и американцы погибали таким образом - в 2010 году житель Нью-Йорка скончался от серьезных травм, спрятавшись в отсеке шасси самолета, который направлялся в Японию.
8 января в Иране разбился пассажирский самолет, в результате авиакатастрофы погибли 176 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU