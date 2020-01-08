Последний пост стюардессы рухнувшего в Иране украинского «Боинга»: «Работа, я люблю тебя»

Ракетная атака Ирана на американские военные базы 8 января закончилась хорошо. Тегеран запустил по ним 22 ракеты, поразил цели и свершил месть за убийство своего генерала Касема Сулеймани; а для США жертв и разрушений от этого авианалёта нет.

Но тем же утром на вылете из Тегерана упал «Боинг-737» Международных авиалиний Украины (МАУ), следовавший в Киев. Трагедия стала крупнейшей с момента основания этой авиакомпании в 1992 году и второй по числу жертв за всё время существования линейки «Б-737». Погибло 176 человек, включая большое количество студентов, летевших домой на каникулы, в том числе 15 детей и 9 членов экипажа.

«КП» обобщает все версии этого странного авиапроисшествия.

Самолёт погибает в ирано-американское обострение? Уже было!

6 января — всего лишь за двое суток до трагедии — президент Исламской Республики Хасан Роухани написал в твиттере: «Те, кто ссылаются на число 52, должны также помнить число 290 и рейс IR655. Никогда не угрожайте народу Ирана!» Что такое 52 — понятно: количество иранских объектов, на которые Трамп, по собственным утверждениям, нацелил американские ракеты. А что такое «290 и рейс IR655»?

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/753525" frameborder="0"></iframe> Первое видео с места крушения украинского пассажирского Боинга Тегеран-Киев.В Иране рухнул украинский пассажирский самолет, на борту которого находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа.

3 июля 1988 года, в разгар очередного обострения в Персидском заливе, американский ракетный крейсер «Тикондерога» ударил по гражданскому аэробусу IranAir, следовавшему из Тегерана в Дубай, приняв этот борт за военный. Погибло 290 человек, правительство США отказалось официально извиняться, но выплатило семьям погибших по $213 тыс.

И вот снова всё странно совпало: обострение в Заливе, погибший самолёт… В зарубежных СМИ возникли даже предположения, будто его (случайно?) сбили иранцы — теми же самыми ракетами.

— «Боинг» взлетел из международного аэропорта Тегерана, в 40 км от столицы, тогда как иранские ракеты, которые попали на американские базы, дислоцированы в западном Иране [на расстоянии 250-300 км]. А цели ракет находились за тысячи километров от места вылета украинского самолета, — прокомментировал эти слухи в беседе с «КП» иранский эксперт Фаршад Гользари.

Более того, ракетные удары и трагедия разнесены во времени: около двух часов ночи и 06:15 утра того же дня.

Ещё более безумный домысел: «Боинг» — корпорация американская, вот якобы янки и активировали «закладки» в начинке машины, приведшие к катастрофе. Теоретически такая возможность есть: все современные «птички» управляются сложными компьютерными системами, которые — опять же теоретически — можно взломать через «уязвимости нулевого дня», специально оставляемые разработчиками по требованию спецслужб.

«Гениальная» теория, однако, не даёт ответа на простой вопрос: ЗАЧЕМ? Борт и экипаж — украинский, 62 погибших — граждане Канады, ещё 10 — Швеции… Все эти страны — или сателлиты, или приоритетные партнёры США.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/753526" frameborder="0"></iframe> Все пассажиры разбившегося в Тегеране самолета погибли.

Откуда студенты и почему задержка

Ещё одна деталь, на которую обратили внимание: по расписанию самолёт должен был стартовать в 05:15, но задержался (причину авиакомпания сообщать не обязана) почти на час. Подозрительно? На сентябрь 2019 года МАУ занимали лишь пятое место в «рейтинге пунктуальности авиакомпаний Украины» — почти 15% их рейсов регулярно задерживаются свыше чем на 15 минут по тем или иным причинам. Другими словами, отложенный рейс был практически нормой.

Другой печальный факт — заметное число погибших были студентами с канадскими паспортами. В Стране кленового листа, благодаря либеральным миграционным нормам, живут сотни тысяч выходцев из Персии, в том числе в Ванкувере — 46 тыс., в Монреале — почти 25 тыс., в Торонто — почти 100 тыс. Именно в этот город Международные авиалинии Украины предлагают стыковочный рейс из Тегерана с пересадкой в Киеве, что заметно дешевле трансконтинентальных перелётов другими авиакомпаниями. Увы, неудивительно, что небогатые студенты выбрали для полёта на зимние каникулы именно этот рейс.

Последнее в жизни признание в любви

Весь экипаж погибшего рейса был украинским. Выходцы из этой страны высоко ценятся в небе: сильная авиационная школа (ещё советской закалки), невысокие зарплатные требования, готовность работать даже в самых горячих точках Азии и Африки.

Бортпроводница Екатерина Статник, 27 летФото: СОЦСЕТИ

Бортпроводница Мария МикитюкФото: СОЦСЕТИ

Этот экипаж был опытным, как пишут украинские СМИ, командир Владимир Гапоненко имел опыт 11,6 тыс. часов; второй пилот Сергей Хоменко — 7,6 тыс. часов.

Командир экипажа Владимир ГапоненкоФото: СОЦСЕТИ

Инструктор рейса Алексей НаумкинФото: СОЦСЕТИ

Бортпроводник Денис ЛыхноФото: СОЦСЕТИ

Особенно трагично (после случившегося) выглядит последняя запись в соцсетях одной из стюардесс, 28-летней Валерии Овчарук из Луганска: «Работа, я люблю тебя». По-русски. Это её пост в инстаграме двухнедельной давности из Бангкока. Другие посты — из Торонто (о рейсах МАУ в этот город мы уже упоминали), Дели, Вильнюса… Благодаря небу Валерия смогла исполнить мечту любой своей сверстницы — повидать мир.

o_valeriia Работа, я тебя люблю . . . #thailand #bangkok #travel #travelling #exploretheworld #crewlife #crewlifestyle #cabincrew #ilovemyjob #sunset #тайланд #бангкок

Как же чёрные ящики?

Пока ключевая улика в деле украинского «Боинга» — любительское видео, снятое с земли, где злополучный самолёт через две минуты после взлёта падает с горящим двигателем.

Причины этого пока не известны, хотя очевидно, что на стартовой глиссаде двигатели работают с максимальной нагрузкой, так что неполадки более вероятны, чем на других этапах полёта. Более того, последние годы новейшие машины «Боинга» (а погибшему борту было лишь 3,5 года) сопровождал шквал технических проблем, закончившийся гибелью сразу двух «птиц» последнего поколения MAX 8 в Эфиопии и Индонезии.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/753514" frameborder="0"></iframe> В Тегеране разбился украинский самолет.Этот ролик распространяют местные жители в социальных сетях

— По мнению иранского Управления гражданской авиации, это был «технический инцидент», — сообщил «КП» иранский эксперт Фаршад Гользари.

При этом Исламская Республика не спешит передавать Западу («Боинг», напомним, американская компания) чёрные ящики с погибшего лайнера. Резонно опасаясь, что в записи аппаратуры могут внести изменения так, чтобы обвинить Тегеран ещё и в этой трагедии.

ПОЛНЫЙ СПИСОК ГРАЖДАН УКРАИНЫ, ПОГИБШИХ В АВИАКАТАСТРОФЕ РЕЙСА ТЕГЕРАН - КИЕВ

Что известно об авиакатастрофеФото: Наиль ВАЛИУЛИН

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/753538" frameborder="0"></iframe> Никто не выжил: разбился украинский Boeing-737.Утром, в среду 8 января разбился пассажирский самолет рейсом Тегеран-Киев

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