Не как в «Титанике»: Леонардо Ди Каприо спас утопающего, который 11 часов провел в воде

9 Янв. 2020 2020-01-09T04:34:04+03:00

В этой истории никто не утонул, и все происходило не в Атлантическом Океане, а на Карибах

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Звезда «Титаника», который с 1997 года заставляет плакать зрителей в финале фильма Кемерона, доказал, что в жизни всегда есть место чуду. Леонардо Ди Каприо по воле случая сам поучаствовал в операции по спасению утопающего. Правда, в отличие от «Титаника», ни льда, ни романтичной истории, за исключением того, что актер был с 22-летней невестой Камилой Морроне, здесь нет.

В фильме герой Ди Каприо не дождался помощи, а в реальной жизни актер сам участвовал в спасательной операцииФото: кадр из фильма.

Ди Каприо отдыхал на Карибах, вышел в море на яхте, как вдруг по рации получил сигнал от капитана другого судна. Взволнованный голос сообщил, что «потерял пассажира» - 24-летний француз напился и вывалился за борт. Сколько он пробыл в воде и где находится, капитан не знал.

Яхта Ди Каприо была единственной, кто ответил на экстренное сообщение, и фактически, единственной надеждой на спасение мужчины. Актер отправился на поиски пьяного француза. Спустя несколько часов поиска он заметил человека в воде. Тот из последних сил подавал сигналы, поднимая руки. Пьяный мужчина продержался на плаву 11 часов:

Как сообщает The Sun, капитан, потерявший пассажира, оценивал шансы француза на спасение как 1 на миллиард.

- Это как выигрыш в лотерею дважды, -сказал он.

На яхте Ди Каприо француза накормили и переодели, у пострадавшего было обезвоживание и он был голоден. Счастливчика зовут Виктор. Когда он пришел в себя, то начал рыдать и благодарить актера:

- Я должен был умереть, если бы не вы, - повторял спасенный.

ИСТОЧНИК KP.RU