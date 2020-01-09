Вспышка пневмонии в Китае произошла из-за нового вида коронавируса

9 Янв. 2020 2020-01-09T04:53:54+03:00

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Медики установили причину вспышки заболеваний пневмонией в Китае. Ранее в СМИ появилась информация о том, что в больницы попадают пациенты с неизвестной формой пневмонии. Власти страны дали поручение врачам вести статистику и отчетность по таким пациентам и передавать сведения в профильное ведомство. По неофициальны данным на конец декабря в больницы поступило около сотни человек с подозрением на пневмонию неизвестного происхождения.

Лабораторный анализ показал, что заболевание вызвано новым видом коронавируса.

- После испытаний методом нуклеиновой кислоты было выявлено 15 подтвержденных случаев заболевания новым видом коронавируса,- передает заявление медиков Центральное телевидение Китая.

Учены продолжат изучение вируса, в том числе будут наблюдать за клиническими проявлениями заболевания. Всех пациентов, у которых подозревают пневмонию нового вида, размещают в отдельных палатах.

ИСТОЧНИК KP.RU