Источник о реакции дворца на заявление принца Гарри и Меган: Королева «глубоко расстроена», Чарльз и Уильям «в ярости»

9 Янв. 2020 2020-01-09T05:44:07+03:00

Герцог и герцогиня ни с кем не согласовали свое заявление

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Заявление принца Гарри и Меган Маркл вызвало «гражданскую войну» в Букингемском дворце. Об этом со ссылкой на источник, близкий к окружении монархов, сообщает The Sun. Напомним, 8 января герцог и герцогиня сообщили о своем выходе из королевской семьи и желании стать «финансово независимыми». Он решили уехать из Великобритании, отказавшись от королевских привилегий, и начать самостоятельно зарабатывать. Жить пара планирует в Канаде. По данным издания они успели незаметно для всех создать коммерческую команду в Голливуде, включая бывшего бизнес-менеджера Меган и PR-компанию Sunshine Sachs. Речь идет о многомиллионных контрактах.

Но эта новость вызвала возмущение в королевской семье. Добровольное изгнание из дворца, оказалось, было ни с кем не согласовано. В Букингеме о решении Гарри и Меган узнали также как и весь мир – из инстаграм.

- Королева глубоко расстроена. Принц Уэльский и герцог Кембриджский накалены от ярости,- сообщает источник издания.

Пара хочет сохранить свои звания герцога и герцогини Сассексской, а также некоторых из слуг. По версии источника, последней каплей, подтолкнувшей к такому решению, для Гарри и Меган стал официальный выпуск нового королевского портрета, посвященного королеве. На фото были наследники - принц Чарльз, принц Уильяму и принц Джорджу. Гарри и его сына на фотосессию не позвали.

- Эта картина была ярким свидетельством того, что Гарри и Меган не считаются частью будущего учреждения. С их точки зрения с этого момента не было смысла торчать во дворце, - сказал источник.

ИСТОЧНИК KP.RU