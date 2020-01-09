2020-01-09T11:07:51+03:00
Общество

Роспотребнадзор назвал основную опасность фастфуда

Искусственные трансжиры могут вызвать проблемы с сердечно-сосудистой системой
Елена АКИМОВА
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Основная опасность фастфуда - это трансжирыОсновная опасность фастфуда - это трансжирыФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Роспотребнадзор назвал основную опасность от употребления в пищу фастфуда. Наибольшие проблемы наносят трансжиры, они повышают уровень холестерина в крови и могут повреждать эндотелий — внутреннюю оболочку кровеносных сосудов, а также провоцируют развитие диабета второго типа.

Помимо этого, регулярное употребление данных продуктов в пищу могут нанести удар по сердечно-сосудистой системе и вызвать воспалительные процессы в организме.

В современной жизни полностью избежать потребления трансжиров почти невозможно. Они встречаются не только в фастфуде, но и мясных, молочных продуктах, содержатся в заменителях сливочного масла, гидрогенизированных растительных маслах, хлебобулочных изделиях (кексы, пирожные и пончики), заменителях молока и многих других продуктах.

В ведомстве отметили, что главный совет в данном случае – следить за своим рационом, а еще отказаться от бургеров, картошки фри и прочего жареного фастфуда, сообщает телеканал «360».

Ранее "Комсомолска" решила проверить, как быстро портится (и портится ли вообще!) фастфуд. Специально для этого были куплены различные продукты: картошку из «Крошки-картошки», гамбургер из «Макдональдса», острые крылышки из «Ростикса», хот-дог из «Стардогса».

Для того, чтобы была возможность наблюдать за изменениями продуктов, было установлено круглосуточное видеонаблюдение. В итоге к 10 дню эксперимента даже крыса отказалась есть лежалый фастфуд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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