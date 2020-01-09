2020-01-09T11:23:22+03:00
Происшествия

В Нигерии боевики притворились военными и разрушили 750 жилых домов

Жертвами террористический атаки стали по меньшей мере 20 солдат и двое гражданских
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Нигерийские боевики притворились военнослужащими и проникли в город Монгуно на северо-востоке. Они убили по меньшей мере 22 человека и разрушили порядка 750 жилых домов. Около тысячи мирных жителей остались без крыши над головой.

Все произошло вечером в среду, 8 января. Группа мужчин вошла в город и атаковала местные воинские подразделения. Жертвами нападения станет 20 солдат и двое гражданских.

Ответственность за атаку взяла на себя радикальная исламистская группировка ISWAP, ранее носившая название "Боко харам". Несколько лет назад ее члены присягнули на верность запрещенной в России террористической организации ИГИЛ.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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