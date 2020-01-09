2020-01-09T15:05:18+03:00
Политика

Путин понаблюдал за учениями в Чёрном море с борта ракетного крейсера "Маршал Устинов"

Совместные маневры провели Черноморский и Северный флоты
Ася КУЗНЕЦОВА
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В учениях приняли участие больше 50 кораблей и 40 летательных аппаратовВ учениях приняли участие больше 50 кораблей и 40 летательных аппаратовФото: Артем КИЛЬКИН
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Президент России Владимир Путин с борта ракетного крейсера Северного флота "Маршал Устинов" наблюдал за ходом совместных учений Северного и Черноморского флотов в Чёрном море.

Совместные маневры включили в себя ракетные стрельбы, в том числе крылатыми ракетами "Калибр" и гиперзвуковой аэробаллистической ракетой "Кинжал".

К учениям привлекли больше 50 кораблей, катеров и судов обеспечения, подводную лодку Черноморского флота и больше летательных аппаратов 40 воздушно-космических сил России.

Пара истребителей Миг-31К во время практических действий авиации выполнила боевую стрельбу ракетой "Кинжал" по цели на одном из полигонов. Пуски из надводного и подводного положений ракетами "Калибр" выполнили экипажи фрегата "Адмирал Григорович", малый ракетный корабль "Орехово-Зуево" и подводная лодка "Колпино".

- Учения прошли успешно, - сообщил Путину главнокомандующий военно-морским флотом Николай Евменов после их окончания. Президент отдал приказ о свёртывании группировки.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что эксперты США отметили стремительное развитие российского флота.

ИСТОЧНИК KP.RU

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