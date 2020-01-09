2020-01-09T15:52:41+03:00
Политика

Киев назвал контракт с "Газпромом" самым выгодным в истории

Исполнительный директора "Нафтогаза" заявил, что российская компания будет платить за резервированные мощности, а не за количество газа
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Киев назвал контракт с "Газпромом" самым выгодным в историиКиев назвал контракт с "Газпромом" самым выгодным в историиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Исполнительный директор "Нафтогаза Украина" Юрий Витренко заявил, что считает контракт с "Газпромом" по газу самым выгодным за всю историю независимости страны.

- Впервые у нас есть контракт с гарантиями четко обозначенных резервных мощностей, за которые они ("Газпром") должны платить вне зависимости от того, используют они их или нет, - отметил Витренко.

Он подчеркнул, что российская компания будет платить за резервированные мощности, а не за количество газа, фактические поступающее в ходе транзита в Европу.

- Несмотря на то, что система не была полностью загружена и объемы были не очень значительные, "Газпром" будет платить за все объемы, которые были зарезервированы, - пояснил исполнительный директор украинской компании, пишет "ТАСС".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в конце прошлого года Россия и Украина подписали все газовые соглашения и контракты. Глава «Газпрома» сообщил журналистам, что документы приобрели юридическую силу с 31 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU

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