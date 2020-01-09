В Словении дотла сожгли деревянную статую Трампа

9 Янв. 2020 2020-01-09T17:29:07+03:00

Несмотря на то, что фигура американского лидера привлекала туристов, она нравилась не всем местным жителям

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Американские СМИ пишут, что правоохранительные органы Словении разыскивает неизвестного, который накануне поджег деревянную статую американского главы Дональда Трампа.

Сожженная статуя изображала политика в голубом костюме и ярко-красном галстуке, с поднятым вверх кулаком.

При этом, несмотря на то, что фигура американского лидера привлекала туристов, она нравилась не всем местным жителям.

Автор статуи ранее рассказал СМИ хотел представить Дональда Трампа в виде Супермена или Статуи Свободы, пишет Accociated Press.

Милан Балажиц, мэр города Моравце в Словении, куда статуя политика была перенесена, рассказал, что поджог символизирует существующую в обществе "нетерпимость к художественным проектам". Отмечается, что в результате поджога статуя полностью сгорела.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в Словении показали деревянную статую Меланьи Трамп. Необычная скульптура стоит на берегу реки Савы и поднятой рукой приветствует город.

ИСТОЧНИК KP.RU