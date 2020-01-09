"Месть по-королевски": Восковые фигуры Меган и принца Гарри убрали из музея мадам Тюссо

9 Янв. 2020 2020-01-09T18:56:54+03:00

Ранее пара объявила, что хочет отказаться от финансовых привилегий, положенных им по статусу

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Британские СМИ пишут, что восковые фигуры принца Гарри и его супруги Меган Маркл убрали из экспозиции королевской семьи музея мадам Тюссо после их решения жить отдельно.

Накануне пара объявила, что хочет отказаться от финансовых привилегий, положенных им по статусу Фото: The SUN

Напомним, накануне пара объявила, что хочет отказаться от финансовых привилегий, положенных им по статусу.

При этом пара хочет продолжать выполнять обязанности членов королевской семьи.Фото: The SUN

Меган Маркл заявила, что она и ее супруг хотят отказаться от финансовых привилегий, положенных им по статусу, и зарабатывать самостоятельно. При этом они хотят продолжать выполнять обязанности членов королевской семьи.

При этом Букингемский дворец заявил, что этот шаг создает проблемы, решение которых потребует времени, пишет The Sun.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Принц Гарри и Меган Маркл объявили о выходе из «королевской семьи» и желании устроиться на работу. Герцог и герцогиня покидают Великобританию.

ИСТОЧНИК KP.RU