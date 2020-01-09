В Польше уровняли ответственность СССР и Германии за начало войны
В Варшаве осудили высказывания , в которых российские власти "пытаются возложить на польскую сторону ответственность за начало Второй мировой войны"
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Нижняя палата польского парламента приняла резолюцию о том, что СССР наравне с гитлеровской Германией виноваты в начале Второй мировой войны.
- Величие нации и отношений между странами невозможно построить на лжи и фальсификации истории, - говорится в официальном документе.
Уточняется, что в польском парламенте осудили высказывания, в которых Москва "пытается возложить на Польшу ответственность за начало Второй мировой войны".
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ИСТОЧНИК KP.RU