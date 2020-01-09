9 Янв. 2020 2020-01-09T22:04:54+03:00

"Кто-то мог совершить ошибку": Трамп заявил о "своих подозрениях" о крушении самолета в Иране Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Американский лидер Дональд Трамп рассказал, что у него есть подозрения относительно причины крушения Boeing 737-800 в Иране, отметив, что кто-то мог допустить ошибку.

- У меня есть свои подозрения. Я не хочу говорить об этом, поскольку у других людей есть схожие подозрения. Это трагедия. Но кто-то мог допустить ошибку, - подчеркнул политик.

По мнению Трампа, технические неполадки вряд ли явились причиной крушения.

При этом американский политик призвал дождаться расшифровки черных ящиков и выразил надежду, что власти Ирана передадут их Boeing, пишет "РИА-Новости".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что на фюзеляже украинского «Боинга» нашли «следы шрапнели». На авиафорумах в Интернете обсуждают странные отверстия на корпусе самолета. Масла в огонь этой конспирологической версии подлило украинское посольство в Тегеране.

worldhumancrisis Видео с места крушения украинского боинга в Тегеране

ИСТОЧНИК KP.RU