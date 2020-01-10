Первую подлодку "Князь Владимир" класса "Борей-А" передадут ВМФ до конца января
Первая стратегическая атомная подводная лодка "Князь Владимир" нового класса "Борей-А" будет передана Военно-морского флоту России до конца января. Акт приема-передачи планируется подписать в ближайшие недели. Об этом сообщил глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов.
"Очень надеюсь, что до конца января лодка будет передана флоту и на ней будет поднят Андреевский флаг", - сказал руководитель ОСК.
Подводный крейсер Князь Владимир провел испытания ракетного комплекса Булава.Пуск ракеты был выполнен из акватории Белого моря по полигону Кура на Камчатке
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ИСТОЧНИК KP.RU