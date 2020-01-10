Первую подлодку "Князь Владимир" класса "Борей-А" передадут ВМФ до конца января

10 Янв. 2020 2020-01-10T10:41:29+03:00

Соответствующий акт будет подписан в ближайшие недели

Изменить размер текста: A A

Первая стратегическая атомная подводная лодка "Князь Владимир" нового класса "Борей-А" будет передана Военно-морского флоту России до конца января. Акт приема-передачи планируется подписать в ближайшие недели. Об этом сообщил глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов.

"Очень надеюсь, что до конца января лодка будет передана флоту и на ней будет поднят Андреевский флаг", - сказал руководитель ОСК.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/740906" frameborder="0"></iframe> Подводный крейсер Князь Владимир провел испытания ракетного комплекса Булава.Пуск ракеты был выполнен из акватории Белого моря по полигону Кура на Камчатке

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU