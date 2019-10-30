С атомной подлодки «Князь Владимир» впервые пустили ракету «Булава»

СЕГОДНЯ 07:10 2019-10-30T07:17:17+03:00

В настоящий момент на вооружении ВМФ России состоят три подводные лодки проекта 955 "Борей Фото: Сергей КУЛЕШОВ

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Атомная подлодка «Князь Владимир» впервые провела пуск баллистической ракеты. Это новейший российский ракетоносец, который на борту несёт 16 МБР «Булава», а также 6 ТА калибра 533 мм. Подводная лодка рассчитана на 110 человек.

Крейсер пока не заступил на дежурство, в России проходят государственные испытания атомной подлодки. Такие учения прошли в акватории Белого моря.

- Пуск ракеты был выполнен из подводного положения в акватории Белого моря по полигону «Кура» на Камчатке в рамках плановых испытаний подводной лодки, - сообщили в Минобороны России.

Пуск прошел в штатном режиме, «цель» поражена. Учебно-боевые блоки достигли полигона, это был зафиксировано системой контроля.

В июле 2019 года подложку "Князь Владимир" испытывали в Баренцовом море. Пока на вооружении ВМФ России состоят три подводные лодки проекта 955 "Борей" - "Юрий Долгорукий", "Александр Невский" и "Владимир Мономах".

Подводный крейсер Князь Владимир провел испытания ракетного комплекса Булава .Пуск ракеты был выполнен из акватории Белого моря по полигону Кура на Камчатке

ИСТОЧНИК KP.RU