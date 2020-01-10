2020-01-10T13:55:44+03:00
Происшествия

В США считают, что украинский Boeing 737 мог быть сбит двумя ракетами

Эксперты же больше склоняются к версии о технической неисправности
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Украинский лайнер потерпел крушение в Тегеране утром 8 январяУкраинский лайнер потерпел крушение в Тегеране утром 8 январяФото: REUTERS
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Разведывательные службы США пришли к выводу, что украинский Boeing 737 мог быть сбит даже не одной, а сразу двумя ракетами. Причем снаряды якобы были выпущены иранской системой ПВО.

Как сообщает телеканал CNN со ссылкой на информированных сотрудников администрации американского президента Дональда Трампа, Вашингтон решил сначала проверить эту информацию и лишь потом разглашать.

По версии Соединенных Штатов, иранский радар случайно принял лайнер за потенциальную мишень. Эксперты считают такую версию развития событий маловероятной.

Дело в том, что данные о рейсах аэропорта Тегерана поступают из системы управления воздушным движением непосредственно в контрольный пункт ПВО. К тому же комплекс никак не мог перепутать огромный лайнер с беспилотником. Это доказали десятки успешных стрельб в Сирии.

Что касается сообщений о том, что спутники США якобы засекли пуск ракеты в момент авиакатастрофы, то снаряды "Тор" слишком малоразмерны для этого. Сайт kp.ru писал, что, по мнению депутата Госдумы Виталия Милонова, Вашингтон просто хочет втянуть Россию в очередной конфликт, сделав вид, будто наша страна и здесь "виновата".

Автор видео утверждает, что снял, как был сбит пассажирский самолет в Тегеране.Активист, который опубликовал его, не уверен в его подленности

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ИСТОЧНИК KP.RU

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