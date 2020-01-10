Эксперт: Иранские ПВО не могли перепутать «боинг» с беспилотником, это доказали десятки успешных стрельб в Сирии

Когда рано утром 8 января вылетевший из Тегерана в Киев боинг-737-800 «Международных авиалиний Украины» с 169 пассажирами на борту рухнул через две с половиной минуты после взлета, первыми сообщениями о возможных причинах крушения были такие: возгорание (отказ) двигателей. Потом — вероятный теракт на борту.

Поскольку экипаж и лайнер были украинскими, а большинство пассажиров — канадцами (после посадки в Киеве самолет должен был лететь в Торонто), то основная информация поступала 8 и 9 января именно из Киева и Оттавы (помимо Тегерана).

Украина, отправив в Иран свою комиссию для расследования обстоятельств трагедии, устами главы своего Совета безопасности Алексея Данилова обозначила накануне 4 версии произошедшего. Одной из которых было то, что «боинг» сбила ракета иранской ПВО зенитно-ракетного комплекса «Тор» российского производства. Канадцы, которые первоначально, как и иранцы, говорили о вероятных неисправностях двигателей, вскоре тоже сменили тон.

Глава правительства Канады Джастин Трюдо сделал заявление о том, что «боинг» 737-800, летевший из Тегерана в Киев и далее в Торонто, мог быть сбит ракетой «земля-воздух» иранской против-воздушной обороны. И ссылался на полученные им, премьером, разведданные. Параллельно этому заявлению в ряде зарубежных СМИ появилось видео, которое выдается за фиксацию ракетного пуска по злосчастному рейсу самолета «Международных авиалиний Украины».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/753904" frameborder="0"></iframe> Автор видео утверждает, что снял, как был сбит пассажирский самолет в Тегеране.Активист, который опубликовал его, не уверен в его подленности

«КП» попросила прокомментировать эти сообщения одного из самых авторитетных военных экспертов, полковника в отставке Виктора Мураховского.

- У иранцев был один случай 10 лет назад, когда они сбили свой же истребитель F-4 в районе Бушерской АЭС - и как раз из ЗРК «Тор»?

- Иран закупал дивизион «Торов» именно для прикрытия атомной электростанции в Бушере (до Тегерана более тысячи километров — ред.). И все эти зенитно-ракетные комплексы размещены именно там.

Российский ЗРК "Тор" на учениях.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Но эти комплексы достаточно мобильны, и перебросить их к Тегерану - не самая большая проблема?

- Информации об их перемещении не было.

- У «Тора» есть система опознавания «свой-чужой». Но раз она позволила сбить свой же истребитель — то точна так же могла позволить сбить пассажирский лайнер другой страны?

- Такой объект как атомная станция — он особой важности. Кто может гарантировать, что пилот, будучи в неадекватном состоянии, не решится грохнуть свой самолет об атомную станцию? И системы ЗРК сработают по приоритетам. А их приоритет - это защита объекта, у которого они стоят. И надо понимать, что система опознавания «свой-чужой» не запрещает обстрел и пуск. Подчеркну, она не запретительная, она оповещающая. Отключить ее, в принципе, можно. Но она никак не препятствует пуску ракеты по самолету, который сигнализирует, что он «свой».

- То есть «Тор» собьет любого, кто приблизится к охраняемому им объекту без предварительного оповещения?

- Совершенно верно. Это все определяется задачами, которые ставит руководство, Если это объект особой важности, как АЭС, где очевидны последствия катастрофы в случае падения самолета — там устанавливается просто запретная бесполетная зона.

- Если премьер Канады Трюдо заявляет о том, что по данным источников разведки, «боинг» сбит иранской ракетой ПВО, это значит...

- Канадский премьер вряд ли является крупным экспертом в сфере ПВО и авиации. Это говорящая голова. Которой положили листок - и премьер листок зачитал.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо.Фото: REUTERS

- Американцы могли ему предоставить данные со своих спутников, которые в тот момент работали над Ираном, чтобы лидер Канады делал такие уверенные заявления?

- Я сильно сомневаюсь, что спутники способны засечь пуск такой малоразмерной ракеты, как у «Тора». Известно, что SBIRS последнего поколения, спутники предупреждения о ракетном нападении, которые делают засечки по пускам — они много-спектральные. И способны фиксировать пуски оперативно-тактических ракет. Или сопоставимых с ними ракет ПВО. Например, начиная с ракет средней дальности. Вроде «Бука». Но менее теплоизлучающие цели, вроде ракеты как у «Тора» - а она же небольшая — это вряд ли. Это на уровне ПУТРа дальнего действия. Ну, вот «Корнет» летает на 10 километров. Энергетика у них примерно такая же. На сегодня нет таких средств, которые с орбиты могут засекать подобные пуски.

- То есть, либо по «боингу» должен был работать не «Тор», а нечто более серьезное, вроде «Бука», либо то, что миру сейчас представляют канадцы и американцы — это блеф?

- На мой взгляд, это блеф. Пусть они лучше покажут данные своих спутников в районе катастрофы малазийского лайнера МН-17 над Донбассом летом 2014-го. Но американцы же ничего не открывают по этой теме! Хотя точно известно, что в середине июля того года их спутник SBIRS над этим районом висел. Но при том же молчок полный! Возникал естественный вопрос — если вы утверждаете, что этот несчастный «боинг» был сбит российской ракетой — так дайте спутниковые данные! В ответ - ни-че-го. А тут вдруг по Ирану они начали делать заявления. Хотя конкретики в них нет —лишь косвенные данные, что якобы они засекли работу иранских ПВО в тот момент.

Военный эксперт Виктор Мураховский.Фото: Youtube

- По информации канадского премьера «боинг» мог быть «случайно сбит» иранской ракетой. А вообще случайный пуск такой системы возможен?

- Теоретически возможен — мало ли что случается. Но не по такой цели. Когда прикрывается район аэропорта и близлежащих объектов — это все интегрировано в систему управления КП ПВО. У них данные о рейсах поступают непосредственно с системы управления воздушным движением. На командный пункт. И потому очень мала вероятность, что ПВО могла работать в этом конкретном районе.

- Если бы иранцы чувствовали свою вину, они бы не пустили к себе комиссии из Украины и Канады и не заявили о предоставлении данных о крушении американцам?

- Вопрос даже не в черных ящиках. Нужно изучение обломков самолета. Следы поражения боевыми частыми зенитно-ракетных комплексов очевидны . Они очень характерны для каждого типа ракет. Они индивидуальны как отпечатки пальцев. Их не скроешь. Если бы это было на самом деле— такие обломки на месте крушения нашлись бы.

- «Торы» за все время своей службы хоть когда либо сбивали гражданские самолеты — случайно или намеренно?

- Никогда. «Тор» — комплекс для борьбы с элементами высокоточного оружия. Это, например, корректируемые авиабомбы, ракеты «воздух-поверхность», крылатые ракеты. Он заточен на прикрытие жизненно важных объектов от таких элементов.

- То есть он работает по, грубо говоря, более мелким целям, чем пассажирский самолет?

- Если упрощенно, то да. У него радиолокационная система с очень высоким разрешением. Он не может перепутать «боинг» с беспилотником. "Тор" провел несколько десятков успешных военных стрельб в Хмеймиме, в Сирии. Именно по беспилотникам. Со стопроцентной результативностью.

На месте крушения "Боинга" Международных авиалиний Украины под Тегераном.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Видеосъемку, которую сейчас выдают за пуск ракеты ЗРК ПВО Ирана по украинскому самолету…

- Даже если геолокоация привязана к этой съемки — нет пока никаких средств верификации того, что происходит на самом деле. Ни один эксперт не скажет по ночной видеокартинке— это отстрелялся «Тор» . А вот обломки с элементами поражения это сказать могут. Но их кто-то видел? С теми же обломками МН-17 ведь даже установили тип боевой части — они же разные на разных модификациях «буков». И та боевая часть, произведенная в СССР и впоследствии переданная на Украину, позже просто не производилась! Все очень характерно у каждого изделия. Не отвертишься никак — можно только игнорировать. Как сейчас и делают западные страны - в отношении МН-17.

- Учитывая характеристик "Тора", его ракеты невозможно было выпустить с территории сопредельных государств?

- Конечно, нет. Это комплекс малой дальности. Я практически на 100 процентов уверен в том, что весь поднятый шум - это элементы информационной войны, которые используются на всю катушку. Ну вот соберут все обломки, следы поражения зенитной ракетой не найдут и замолчат . А о фактах предпочтут забыть - ну а дальше всем наплевать. Главное - информационная атака была проведена и ее задачи оказались выполнены.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/753535" frameborder="0"></iframe> Спасатели работают на месте крушения украинского пассажирского самолета в Тегеране.

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