Канадский премьер-министр заявил, что украинский Boeing сбит иранской ракетой

9 Янв. 2020 2020-01-09T23:30:29+03:00

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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что у страны есть доказательства, которые указывают на причастность Ирана к крушению украинского Boeing-737 под Тегераном. Политик уверен, самолет был сбит ракетой.

- Мы располагает разведанными из разных источников, включая наших союзников и нашу собственную разведку. Согласно этим данным, самолет был сбит иранской ракетой типа "земля-воздух", - сказал Трюдо.

Как пишет Reuters, канадский премьер-министр не исключает, что это могло произойти непреднамеренно.

Ранее разведслужбы Канады сообщили, что предварительной причиной падения самолета стал перегрев одного из двигателей.

Напомним, сайт kp.ru писал ранее, лайнер, на борту которого было 176 человек, разбился 8 января через несколько минут после взлета. В интернете обсуждают странные отверстия на корпусе самолета. На фюзеляже украинского лайнера нашли «следы шрапнели». Между тем уже есть три основные версии авиакатастрофы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/753535" frameborder="0"></iframe> Спасатели работают на месте крушения украинского пассажирского самолета в Тегеране.

ИСТОЧНИК KP.RU