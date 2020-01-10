2020-01-10T15:41:52+03:00
Политика

Ноту протеста из-за посещения Путиным Крыма вернули Киеву без рассмотрения

МИД не стал её рассматривать по причине отсутствия оснований
Ася КУЗНЕЦОВА
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9 января Путин с ракетного крейсера «Маршал Устинов» наблюдал совместные учения Черноморского и Северного флотов9 января Путин с ракетного крейсера «Маршал Устинов» наблюдал совместные учения Черноморского и Северного флотовФото: Артем КИЛЬКИН
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Министерство иностранных дел России 9 января вернуло Киеву ноту протеста, связанную с посещением Путиным Крыма, без рассмотрения, объяснив это отсутствием оснований.

МИД Украины направило Москве протест, вызванный посещением Крыма российским президентом, сообщила представитель ведомства Екатерина Зеленко в своём Twitter.

- В связи с очередным несогласованным с Украиной визитом Путина во временно оккупированный Крым с целью наблюдения за незаконными учениями Северного и Черноморского флотов России российской стороне передана нота протеста, - заявила Зеленко.

Напомним, что 9 января российский главнокомандующий с ракетного крейсера «Маршал Устинов» наблюдал совместные учения Черноморского и Северного флотов.

Ранее украинский МИД выражал протест из-за визита Путина в августе 2019 года в Севастополь, где он посетил международное байк-шоу мотоклуба «Ночные волки» «Тень Вавилона».

ИСТОЧНИК KP.RU

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Ноту протеста из-за посещения Путиным Крыма вернули Киеву без рассмотрения
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