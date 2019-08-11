2019-08-11T01:21:14+03:00
Политика

Путин приехал на байк-шоу «Ночных волков» в Крыму на мотоцикле «Урал»

Президент России поздравил мотоклуб с 10-летним юбилеем проведения этого мероприятия на полуострове [видео]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Президент России Владимир Путин приехал на байк-шоу «Ночных волков» в Крыму на мотоцикле «Урал». Фото: Михаил Метцель/ТАССПрезидент России Владимир Путин приехал на байк-шоу «Ночных волков» в Крыму на мотоцикле «Урал». Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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В субботу, 10 августа, президент России Владимир Путин посетил организованное мотоклубом «Ночные волки» международное байк-шоу «Тень Вавилона» в Крыму и со сцены поздравил всех собравшихся с 10-летним юбилеем проведения этого мероприятия на полуострове.

Глава государства отметил, что это очень хорошее начинание и «замечательная традиция, связанная с поддержанием всего самого лучшего, что может быть в сердце русского человека», с героической историей нашей страны».

«Мне очень приятно, что такие мужественные, крутые ребята подают пример молодым людям в нашей стране и показывают им, как нужно относиться к России», - сказал президент.

Ранее сайт kp.ru писал, что в этот раз Владимир Путин приехал к байкерам на шоу под горой Госфорта за рулем советского мотоцикла «Урал», причем не один: в коляску он посадил главу Крыма Сергея Аксёнова, а на сидение позади себя – врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева.

Путин приехал на байк-шоу в Крыму.Дмитрий СМИРНОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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