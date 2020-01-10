Москва и Анкара договорились о введении режима прекращения огня в сирийском Идлибе
Турецкое министерство обороны сообщает, что Москва и Анкара договорились о введении режима прекращения огня в сирийском Идлибе с 00.01 воскресенья, 12 января.
- Турция и РФ договорились о введении режима прекращения огня в зоне деэскалации в Идлибе с целью прекращения воздушных и наземных атак, - сообщается в официальном заявлении.
Также говорится о том, что "в связи с этим, 12 января с 00:01 будет объявлено перемирие", пишет "РИА-Новости".
Напомним, четыре зоны деэскалации были созданы в Сирии в соответствии с договоренностью, которая была достигнута в мае 2017 года на переговорах в Астане.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что в конце декабря прошлого года армия Сирии начала новую военную операцию в Идлибе. Правительственным войскам уже удалось освободить от боевиков одну из деревень провинции.
ИСТОЧНИК KP.RU