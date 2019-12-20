Армия Сирии начала новую военную операцию в Идлибе

СЕГОДНЯ 06:35 2019-12-20T06:57:12+03:00

Сирийская правительственная армия освободила от боевиков первый населенный пункт в Идлибе Фото: REUTERS

Правительственным войскам уже удалось освободить от боевиков одну из деревень провинции

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В четверг, 19 декабря, правительственная армия Сирии начала новую военную операцию в провинции Идлиб, которая считается последним крупным оплотом террористов на сирийской земле, и к утру пятницы освободила от боевиков первый населенный пункт – деревню Умм-Джаляль на юго-востоке провинции, сообщает радиостанция Sham FM.

«Подразделения сирийской правительственной армии после ожесточенных столкновений с вооруженными группировками установили контроль над деревней Умм-Джаляль на юго-востоке провинции Идлиб», - передают ее репортеры.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее сирийские правительственные войска проводили операцию в августе, в результате военным удалось освободить от бандитов города и села на севере провинции Хама и юге Идлиба, находившиеся под контролем банд террористов более пяти лет – с весны 2014 года.

ИСТОЧНИК KP.RU