Армия Сирии начала новую военную операцию в Идлибе
В четверг, 19 декабря, правительственная армия Сирии начала новую военную операцию в провинции Идлиб, которая считается последним крупным оплотом террористов на сирийской земле, и к утру пятницы освободила от боевиков первый населенный пункт – деревню Умм-Джаляль на юго-востоке провинции, сообщает радиостанция Sham FM.
«Подразделения сирийской правительственной армии после ожесточенных столкновений с вооруженными группировками установили контроль над деревней Умм-Джаляль на юго-востоке провинции Идлиб», - передают ее репортеры.
Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее сирийские правительственные войска проводили операцию в августе, в результате военным удалось освободить от бандитов города и села на севере провинции Хама и юге Идлиба, находившиеся под контролем банд террористов более пяти лет – с весны 2014 года.
ИСТОЧНИК KP.RU
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