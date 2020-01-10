Помпео: США считают вероятным, что украинский самолет был сбит Ираном

10 Янв. 2020 2020-01-10T20:03:23+03:00

Ранее о том, что лайнер мог быть сбит иранской ракетой, заявляли премьер-министры Канады и Великобритании

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Госсекретарь президента США Майк Помпео заявил, что Штаты считают вероятным, что украинский пассажирский самолет был сбит иранской ракетой.

- Прежде чем мы придем к окончательному выводу, мы хотим, чтобы следователи провели расследование. Важно добраться до сути этого. - подчеркнул Помпео во время пресс-конференции.

Ранее о том, что лайнер мог быть сбит иранской ракетой, говорили премьер-министр Канады и Британии.

При этом, представители Ирана полностью отвергают такую возможность, пишет "РИА-Новости".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что эксперт рассказал, что иранские ПВО не могли перепутать «боинг» с беспилотником, это доказали десятки успешных стрельб в Сирии. Главред журнала «Арсенал Отечества» объяснил, почему в крушении украинского самолета под Тегераном иранских военных обвиняют зря.

ИСТОЧНИК KP.RU