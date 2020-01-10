2020-01-10T19:39:11+03:00
Общество

Медведеву доложили об уровне безопасности полетов на Ближнем Востоке

Об этом сообщил его пресс-секретарь Олег Осипов
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Медведеву доложили об уровне безопасности полетов и туризма на Ближнем ВостокеМедведеву доложили об уровне безопасности полетов и туризма на Ближнем ВостокеФото: REUTERS
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Премьер-министру Дмитрию Медведеву доложили итоги проверки безопасности полетов и туризма на Ближнем Востоке. Об этом сообщил его пресс-секретарь Олег Осипов.

- По поручению Дмитрия Медведева проведена оценка безопасности полетов и туризма в ближневосточном регионе. Соответствующие доклады поступили главе правительства РФ, - приводит его слова РИА Новости.

Осипов также отметил, что все профильные ведомства: МИД, Минтранс, Росавиация и Ростуризм принимают необходимые меры для обеспечения безопасности русских туристов на Ближнем Востоке.

Напомним, два дня назад Медведев поручил дать оценку безопасности туризма и полетов в регионе. Росавиация, в свою очередь, рекомендовала российским авиакомпаниям избегать воздушных пространств Ирака, Ирана, Персидского и Оманского заливов.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 8 января, когда Иран запустил несколько баллистических ракет по американской авиабазе Айн-Асад в Ираке. В этот же день в Тегеране разбился украинский самолет. На борту находилось 176 человек, все погибли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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