Глава МИД Украины заявил, что пока рано делать вывод о том, что самолет в Тегеране был сбит
В ведомстве подчеркнули, что видео и фото по авиакатастрофе также нуждаются в дополнительной верификации
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Глава украинского МИД Вадим Пристайко рассказал, что пока рано делать вывод о том, что самолет в Тегеране был сбит.
Он также подчеркнул, что видео и фото по авиакатастрофе также нуждаются в дополнительной верификации.
В ведомстве сообщили, что Киев хочет создать международную коалицию для расследования катастрофы.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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