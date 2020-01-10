Глава МИД Украины заявил, что пока рано делать вывод о том, что самолет в Тегеране был сбит

10 Янв. 2020 2020-01-10T20:08:42+03:00

В ведомстве подчеркнули, что видео и фото по авиакатастрофе также нуждаются в дополнительной верификации

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Глава украинского МИД Вадим Пристайко рассказал, что пока рано делать вывод о том, что самолет в Тегеране был сбит.

Он также подчеркнул, что видео и фото по авиакатастрофе также нуждаются в дополнительной верификации.

В ведомстве сообщили, что Киев хочет создать международную коалицию для расследования катастрофы.

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ИСТОЧНИК KP.RU