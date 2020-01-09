На Украине объявлен траур по жертвам крушения самолета в Иране
Президент Украины Владимир Зеленский объявил четверг, 9 января, днем траура по жертвам крушения самолета в Иране. Указ был подписан по итогам рабочего совещания.
В память о жертвах национальные флаги будут приспущены на зданиях органов государственной власти, местного самоуправления, госпредприятий и учреждений.
"Документом также отменяются развлекательно-концертные мероприятия, вносятся соответствующие изменения в программы теле - и радиопередач", - сообщается на сайте президента.
Напомним, что Boeing-737 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение спустя пару минут после вылета из аэропорта Тегерана. На борту направлявшегося в Киев самолета находились 176 человек, включая 11 граждан Украины.
Сайт kp.ru писал, что самолет загорелся еще в воздухе, а потом стремительно начал сближаться с землей. От удара произошел взрыв. Выжить не удалось никому.
Никто не выжил: разбился украинский Boeing-737.Утром, в среду 8 января разбился пассажирский самолет рейсом Тегеран-Киев
ИСТОЧНИК KP.RU
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