На Украине объявлен траур по жертвам крушения самолета в Иране

9 Янв. 2020 2020-01-09T08:24:28+03:00

На государственных учреждениях будут приспущены флаги, а развлекательно-концертные мероприятия отменят

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Президент Украины Владимир Зеленский объявил четверг, 9 января, днем траура по жертвам крушения самолета в Иране. Указ был подписан по итогам рабочего совещания.

В память о жертвах национальные флаги будут приспущены на зданиях органов государственной власти, местного самоуправления, госпредприятий и учреждений.

"Документом также отменяются развлекательно-концертные мероприятия, вносятся соответствующие изменения в программы теле - и радиопередач", - сообщается на сайте президента.

Напомним, что Boeing-737 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение спустя пару минут после вылета из аэропорта Тегерана. На борту направлявшегося в Киев самолета находились 176 человек, включая 11 граждан Украины.

Сайт kp.ru писал, что самолет загорелся еще в воздухе, а потом стремительно начал сближаться с землей. От удара произошел взрыв. Выжить не удалось никому.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/753538" frameborder="0"></iframe> Никто не выжил: разбился украинский Boeing-737.Утром, в среду 8 января разбился пассажирский самолет рейсом Тегеран-Киев

ИСТОЧНИК KP.RU