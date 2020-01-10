2020-01-10T21:29:50+03:00
В мире

Трамп ужесточил санкции против ряда иранских чиновников

Министр финансов США отметил, что Штаты выведут из-под действия своих санкций иностранных граждан, расследующих в Иране катастрофу украинского самолета
Виктория ИВАШЕЧКИНА
Поделиться:
Трамп ужесточил санкции против ряда иранских чиновниковТрамп ужесточил санкции против ряда иранских чиновниковФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что Штаты вводят дополнительные санкции в отношении ряда секторов экономики Ирана, а также тех чиновников, кто поддерживает с ними связи.

- Трамп издал указ, позволяющий ввести дополнительные санкции против лиц, которые владеют, эксплуатируют, ведут торговлю или оказывают помощь секторам иранской экономики, - отметил Мнучин.

Он также подчеркнул, что США выведут из-под действия своих санкций иностранных граждан и организации, расследующие в Иране катастрофу украинского самолета, пишет "РИА-Новости".

Ранее стало известно о том, что Штаты вводят санкции в отношении восьми представителей руководства Ирана, сообщил госсекретарь Майк Помпео.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Forbes писал о том, что санкции США против «Северного потока – 2» опоздали на год. Агенство отмечает, что «слабые и запоздалые» санкции не помешают России достроить газопровод.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Минобороны обвинило американский эсминец в сближении с российским кораблем
"Попадание ракеты и теракт": СБУ рассматривает две приоритетные версии причин крушения самолета в Иране
Трамп ужесточил санкции против ряда иранских чиновников
В Киеве подтвердили, что Boeing 737 в Иране изменил курс после того, как начал терпеть крушение
Глава МИД Украины заявил, что пока рано делать вывод о том, что самолет в Тегеране был сбит
Лукашенко ввел налог на транзит нефти
Медведеву доложили об уровне безопасности полетов на Ближнем Востоке
Иран предоставил Украине доступ к месту падения самолета и черным ящикам
Помпео: США считают вероятным, что украинский самолет был сбит Ираном
Москва и Анкара договорились о введении режима прекращения огня в сирийском Идлибе
Илон Макс опубликовала песню из Ведьмака в своем Twitter
В Шереметьево пассажирский телетрап при подаче врезался в самолет и нанес повреждения
В России сайты по продаже некурительных смесей с никотином будут блокировать
Несколько тысяч иракцев вышли на митинг с антиамериканскими лозунгами
Рябков: нет оснований обвинять Иран в падении украинского Боинга
В Минпросвещения предложили писать слово «ветеран» с заглавной буквы
Новый посол США в России прибудет в Москву в январе
Братья в Беларуси приговорены к смертной казни за убийство учительницы
Шокирующие кадры: Под Тегераном до сих разбирают фрагменты разбившегося самолета
В Москве в Парке Горького горит детская площадка
Маленькая девочка прошла по карнизу пятого этажа, пока её родители принимали душ