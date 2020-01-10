Трамп ужесточил санкции против ряда иранских чиновников
Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что Штаты вводят дополнительные санкции в отношении ряда секторов экономики Ирана, а также тех чиновников, кто поддерживает с ними связи.
- Трамп издал указ, позволяющий ввести дополнительные санкции против лиц, которые владеют, эксплуатируют, ведут торговлю или оказывают помощь секторам иранской экономики, - отметил Мнучин.
Он также подчеркнул, что США выведут из-под действия своих санкций иностранных граждан и организации, расследующие в Иране катастрофу украинского самолета, пишет "РИА-Новости".
Ранее стало известно о том, что Штаты вводят санкции в отношении восьми представителей руководства Ирана, сообщил госсекретарь Майк Помпео.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что Forbes писал о том, что санкции США против «Северного потока – 2» опоздали на год. Агенство отмечает, что «слабые и запоздалые» санкции не помешают России достроить газопровод.
ИСТОЧНИК KP.RU