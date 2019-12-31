2019-12-31T03:21:39+03:00
Экономика

Forbes: Санкции США против «Северного потока – 2» опоздали на год

Агенство отмечает, что «слабые и запоздалые» санкции не помешают России достроить газопровод
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Санкции США не помешают достроить «Северный поток – 2»Санкции США не помешают достроить «Северный поток – 2»Фото: REUTERS
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Американские санкции, направленные против российского проекта «Северный поток – 2» опоздали как минимум на целый год, и не помешают России достроить газопровод, который пройдет по дну Балтийского моря от нашей страны до Германии, пишет журнал Forbes.

«Северный поток – 2» всегда был пощечиной для Украины», - отмечает автор статьи.

По его мнению, когда Украина вернется на энергетический рынок в качестве транзитера российского газа, Соединенным Штатам станет намного сложнее продвигать поставки своего СПГ (сжиженного природного газа) в страны Европы, поскольку они лишатся одного из основных аргументов против импорта «голубого топлива» из России.

Издание подчеркивает, что введенные Вашингтоном санкции «слишком слабые и слишком запоздалые», они не понравятся даже противникам Москвы.

Напомним, как писал сайт kp.ru, после того, как США ввели ограничения в отношении зарубежных компаний, участвующих в реализации российского газового проекта, швейцарский подрядчик Allseas прекратил укладывать трубы для газопровода.

Медведев о санкциях США против "Северного потока -2".Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев в понедельник на совещении с вице-премьерами в подмосковной резиденции Горки поручил разработать ограничительные меры в отношении Соединенных Штатов, которые ранее ввели санкции против компаний, занятых в строительстве газопровода "Северный поток – 2"

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ИСТОЧНИК KP.RU

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