10 Янв. 2020 2020-01-10T21:05:05+03:00

"Попадание ракеты и теракт": СБУ рассматривает две приоритетные версии причин крушения самолета в Иране Фото: REUTERS

Об этом сообщил глава украинской спецслужбы Иван Баканов

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Глава СБУ Иван Баканов заявил, что спецслужбы рассматривают две приоритетные версии причин крушения самолета МАУ в Иране: попадание ракеты и теракт.

Напомним, ранее глава украинского МИД Вадим Пристайко заявил, что украинский Boeing 737-800 в Иране изменил курс после того, как начал терпеть крушение.

- Действительно, версия о попадании ракеты зенитно-ракетного комплекса "ТОР" привлекает сегодня наибольшее внимание общества, - отметил Баканов.

При этом глава СБУ подчеркнул, что "необходимо открыть инструкцию по эксплуатации ЗРК, чтобы возник ряд вопросов, которые требуют дополнительных ответов".

- Речь идет о дальности полета ракеты, нюансы по управлению комплексом и тому подобное. Все вопросы сейчас прорабатываются, - подытожил Баканов.

При этом в спецслужбе подчеркнули, что касается версии теракта, данную информацию СБУ также тщательно изучает и анализирует, пишет "Интерфакс-Украина".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что на фюзеляже украинского «Боинга» нашли «следы шрапнели». На авиафорумах в Интернете обсуждают странные отверстия на корпусе самолета.

ИСТОЧНИК KP.RU