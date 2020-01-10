Минобороны обвинило американский эсминец в сближении с российским кораблем
Так в ведомстве отреагировали на сообщения Вашингтона о том, что российское военное судно "опасно" сблизилось с американским в Аравийском море
Изменить размер текста:
Министерство обороны России обвинило экипаж эсминца США USS Farragut в сознательном нарушении международных норм безопасности мореплавания.
- Эсминец 9 января 2020 года грубейшим образом нарушил международные правила предупреждения столкновения судов в море, совершив маневр на пересечение его курса, - отметили в ведомстве.
Так в Минобороны отреагировали на сообщения Вашингтона о том, что российское военное судно "опасно" сблизилось с американским в Аравийском море.
новость дополняется
ИСТОЧНИК KP.RU