Минобороны обвинило американский эсминец в сближении с российским кораблем

10 Янв. 2020 2020-01-10T21:14:19+03:00

Так в ведомстве отреагировали на сообщения Вашингтона о том, что российское военное судно "опасно" сблизилось с американским в Аравийском море

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Министерство обороны России обвинило экипаж эсминца США USS Farragut в сознательном нарушении международных норм безопасности мореплавания.

- Эсминец 9 января 2020 года грубейшим образом нарушил международные правила предупреждения столкновения судов в море, совершив маневр на пересечение его курса, - отметили в ведомстве.

Так в Минобороны отреагировали на сообщения Вашингтона о том, что российское военное судно "опасно" сблизилось с американским в Аравийском море.

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ИСТОЧНИК KP.RU