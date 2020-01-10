Верховный суд Абхазии постановил назначить повторные выборы президента страны

10 Янв. 2020 2020-01-10T22:58:51+03:00

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Верховный суд Абхазии отменил решение ЦИК об итогах выборов президента страны и постановил назначить повторные выборы.

При этом отмечается, что действующий президент страны Рауль Хаджимба и его сторонники не согласны с данным решением суда, оно будет обжаловано.

Тем не менее, суд удовлетворил кассационную жалобу оппозиционера Алхаса Квицинии на решение суда первой инстанции, который признал законными итоги второго тура выборов главы страны.

- Отменить решение ЦИК об итогах выборов. Назначить повторные выборы в установленные законом сроки, - заявил судья.

Сообщается, что оппозиционеры, присутствовавшие в судебном заседании, встретили оглашение решения суда аплодисментами, пишет "ТАСС".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что накануне протестующие в Абхазии захватили дворец президента республики. Толчком к быстрому развитию ситуации послужил митинг оппозиции, приуроченный к заседанию суда, на котором должны были рассмотреть итоги выборов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/753927" frameborder="0"></iframe> Митингующие продолжают акцию у здания администрации президента в Сухуми.На кадрах видно, как люди подходят к зданию администрации президента, из окон здания выбиты стекла

ИСТОЧНИК KP.RU