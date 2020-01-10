Верховный суд Абхазии постановил назначить повторные выборы президента страны
Верховный суд Абхазии отменил решение ЦИК об итогах выборов президента страны и постановил назначить повторные выборы.
При этом отмечается, что действующий президент страны Рауль Хаджимба и его сторонники не согласны с данным решением суда, оно будет обжаловано.
Тем не менее, суд удовлетворил кассационную жалобу оппозиционера Алхаса Квицинии на решение суда первой инстанции, который признал законными итоги второго тура выборов главы страны.
- Отменить решение ЦИК об итогах выборов. Назначить повторные выборы в установленные законом сроки, - заявил судья.
Сообщается, что оппозиционеры, присутствовавшие в судебном заседании, встретили оглашение решения суда аплодисментами, пишет "ТАСС".
Ранее сайт kp.ru писал о том, что накануне протестующие в Абхазии захватили дворец президента республики. Толчком к быстрому развитию ситуации послужил митинг оппозиции, приуроченный к заседанию суда, на котором должны были рассмотреть итоги выборов.
Митингующие продолжают акцию у здания администрации президента в Сухуми.На кадрах видно, как люди подходят к зданию администрации президента, из окон здания выбиты стекла
ИСТОЧНИК KP.RU