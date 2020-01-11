2020-01-11T03:21:58+03:00
Политика

Президент Абхазии обсудил с замсекретаря СБ России ситуацию в республике и пути ее нормализации

Встреча Хаджимба с Нургалиевым состоялась вечером 10 января
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Президент Абхазии Рауль Хаджимба. Фото: пресс-служба президента АбхазииПрезидент Абхазии Рауль Хаджимба. Фото: пресс-служба президента Абхазии
Изменить размер текста:

Вечером в пятницу, 10 января, президент Абхазии Рауль Хаджимба встретился с заместителем секретаря Совета безопасности России Рашидом Нургалиевым, чтобы обсудить сложившуюся в республике ситуацию и посоветоваться, как ее можно урегулировать.

«Рауль Хаджимба и Рашид Нургалиев обсудили общественно-политическую ситуацию в Республике Абхазия и пути ее нормализации», - цитирует сообщение пресс-службы главы Абхазии ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 9 января активисты абхазской оппозиции и протестующие захватили здание президентской администрации, что республиканские власти расценили как попытку государственного переворота. Оппозиция требует, чтобы Рауль Хаджимба сложил с себя президентские полномочия, а бразды правления республикой временно, до избрания нового лидера страны, взял на себя парламент Абхазии.

В пятницу, 10 января, Верховный суд республики отменил решение ЦИК Абхазии страны об итогах выборов президента и постановил назначить повторное голосование.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пентагон выделил дополнительно $135 миллионов на военную базу в Кувейте
Президент Абхазии обсудил с замсекретаря СБ России ситуацию в республике и пути ее нормализации
Из-за приостановки производства Boeing 737 MAX компания Spirit уволила 2,8 тысячи сотрудников
Петросян заверил телезрителей, что «Смехопанораму» не закроют
Российские конькобежцы завоевали золотые медали в командном спринте на Чемпионате Европы
Трамп заявил, что убитый генерал Сулеймани планировал атаки на четыре американских посольства
Иран готовится объявить причину крушения украинского лайнера
Глава МИД Украины: В момент последнего разговора пилотов упавшего «Боинга» с диспетчерами обстановка на борту была штатная
Россию обязали выплатить Украине $82 миллиона из-за Крыма
Верховный суд Абхазии постановил назначить повторные выборы президента страны
Зеленский сообщил, что провел второй телефонный разговор с Трюдо после катастрофы в Иране
В Сети появились данные о неудачной операции США против еще одного иранского военачальника
Минобороны обвинило американский эсминец в сближении с российским кораблем