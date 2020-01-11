Президент Абхазии обсудил с замсекретаря СБ России ситуацию в республике и пути ее нормализации

11 Янв. 2020 2020-01-11T03:21:58+03:00

Изменить размер текста: A A

Вечером в пятницу, 10 января, президент Абхазии Рауль Хаджимба встретился с заместителем секретаря Совета безопасности России Рашидом Нургалиевым, чтобы обсудить сложившуюся в республике ситуацию и посоветоваться, как ее можно урегулировать.

«Рауль Хаджимба и Рашид Нургалиев обсудили общественно-политическую ситуацию в Республике Абхазия и пути ее нормализации», - цитирует сообщение пресс-службы главы Абхазии ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 9 января активисты абхазской оппозиции и протестующие захватили здание президентской администрации, что республиканские власти расценили как попытку государственного переворота. Оппозиция требует, чтобы Рауль Хаджимба сложил с себя президентские полномочия, а бразды правления республикой временно, до избрания нового лидера страны, взял на себя парламент Абхазии.

В пятницу, 10 января, Верховный суд республики отменил решение ЦИК Абхазии страны об итогах выборов президента и постановил назначить повторное голосование.

ИСТОЧНИК KP.RU