2020-01-11T04:24:34+03:00
В мире

Канада добивается от Ирана более широкого участия в расследовании крушения Boeing

Жертвами авиакатастрофы в Тегеране стали 176 человек из разных стран, 57 погибших – канадцы [видео]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Жертвами авиакатастрофы в Тегеране стали 176 человекЖертвами авиакатастрофы в Тегеране стали 176 человекФото: REUTERS
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Отава добивается более широкого участия канадских специалистов в расследовании причин крушения самолета Boeing 737-800 авиакомпании «Международные Авиалинии Украины», разбившегося вскоре после вылета из аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране.

Об этом заявил журналистам министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань, подчеркнув, что жертвами авиакатастрофы стали 57 канадцев. Он отметил, что у экспертов его страны есть знания и технические средства, необходимые, чтобы помочь в расшифровке «черных ящиков» и выяснить, что могло произойти с лайнером.

«Надеюсь, власти Ирана примут наше предложение предоставить дополнительную помощь в установлении правды», - сказал глава канадского МИД.

Он добавил, что группа представителей внешнеполитического ведомства Канады и совета безопасности на транспорте уже находятся в турецкой столице Анкаре, где ожидают визы в Иран, передает РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, украинский лайнер, рейс PS752,. вылетел из Тегерана в Киев 8 января около 6:15 утра, однако уже через несколько минут пропал с радаров, загорелся и рухнул в окрестностях иранской столицы. Судя по опубликованным в сети кадрам, пламя охватило самолет еще в воздухе. На борту в тот момент было 176 человек, никто не выжил. Большая часть погибших пассажиров были гражданами Ирана и Канады.

Никто не выжил: разбился украинский Boeing-737.Утром, в среду 8 января разбился пассажирский самолет рейсом Тегеран-Киев

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Западные СМИ выдвинули «дополненную» версию крушения украинского «Боинга-737» при вылете из Тегерана 8 января. По версии анонимных источников в Вашингтоне, гибель свыше 170 человек на борту последовала из-за «двух ударов зенитно-ракетных комплексов» (подробности).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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