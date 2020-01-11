2020-01-11T05:24:31+03:00
Общество

Умер султан Омана Кабус бен Саид, правивший страной с 1970 года

В связи со смертью султана Кабуса бен Саида в Омане объявлен трехдневный траур
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Султан Омана Кабус бен Саид Аль Саид умер в возрасте 79 летСултан Омана Кабус бен Саид Аль Саид умер в возрасте 79 летФото: REUTERS
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В пятницу, 10 января, после продолжительной тяжелой болезни на 80-м году жизни скончался султан Омана Кабус бен Саид Аль Саид, правивший страной с 1970 года.

«Королевский двор оплакивает уход своего правителя, которого призвал к себе Всевышний поздно вечером в пятницу, 10 января 2020 года», - сообщило государственное Информационное агентство Омана со ссылкой на канцелярию султана.

Отмечается, что в связи со смертью султана Кабуса в стране объявлен трехдневный траур, а государственные флаги в Омане будут приспущены 40 дней.

СПРАВКА «КП»

Кабус бен Саид Аль Саид родился 18 ноября 1940 в Салале, он был единственным сыном султана Маската Саида бен Таймура. Кабус бен Саид пришел к власти в июле 1970 года, когда его отец отрекся от престола в пользу сына. Тогда же он также занял должности премьер-министра, министра иностранных дел и министра обороны страны.

С 2017 года султан Омана лечился от рака, и состояние его здоровья ухудшалось. Единственный брак Кабуса бен Саида оказался бездетным и закончился разводом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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