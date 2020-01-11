2020-01-11T10:39:01+03:00
В мире

Стало известно, кого назначили новым султаном Омана

Им стал министр культуры Хейсам бен Тарик бен Теймур Аль Саид
Мария ИГНАТЬЕВА
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Новым султаном Омана назначили министра культуры Хейсама бен Тарик бен Теймур Аль Саид. Фото: катарская газета "Аш-Шарк".Новым султаном Омана назначили министра культуры Хейсама бен Тарик бен Теймур Аль Саид. Фото: катарская газета "Аш-Шарк".
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Новым султаном Омана после смерти Кабуса бен Саида Аль Саида стал министр культуры и национального наследия государства Хайсам бен Тарек Аль Саид. Заявление об этом прозвучало 11 января в эфире государственного телевидения султаната.

Местные СМИ сообщают, что Хайсам бен Тарек Аль Саид принес присягу в Совете Омана ,двухпалатном совещательном органе парламентского типа.

Как писал ранее сайт kp.ru султан Омана Кабус бен Саид Аль Саид умер в пятницу, 10 января, после продолжительной тяжелой болезни. Он скончался на 80-м году жизни. Страной султан правил с 1970 года.

Отмечается, что в связи со смертью султана Кабуса в стране объявлен трехдневный траур. Также государственные флаги в Омане будут приспущены в течение 40 дней.

ИСТОЧНИК KP.RU

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