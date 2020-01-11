2020-01-11T09:02:24+03:00
Политика

Трамп заявил о необходимости наладить торговые отношения между США и Россией

Американский лидер полагает, что Штаты в состоянии сделать этого
Мария ИГНАТЬЕВА
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Трамп заявил о необходимости наладить торговые отношения между США и РоссиейТрамп заявил о необходимости наладить торговые отношения между США и РоссиейФото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп заявил, что Штатам необходимо налаживать торговые отношения с Россией. По его словам, страна в состоянии сделать это, учитывая окончание "охоты на ведьм".

- Думаю, мы должны быть в состоянии торговать с Россией. Думаю, мы можем. Думаю, поладить с Россией после того, как охота на ведьм закончилась и они потратили 45 миллионов долларов и не нашли ничего, - заявил американский лидер в эфире телеканала Fox News.

Напомним, что, говоря "охота на ведьм", Трамп имеет ввиду решение демократов начать процедуру импичмента против него. Как писал сайт kp.ru, в конгрессе США ее официально запустили в начале ноября прошлого года. Юридический комитет Палаты представителей утвердил две статьи обвинения против главы государства. Ему вменяются препятствование расследованию и злоупотребление властью. В Белом доме состоявшееся голосование назвали позором и "отчаянной шарадой".

ИСТОЧНИК KP.RU

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