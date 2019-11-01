«Величайшая охота на ведьм!»: Трамп отреагировал на резолюцию о своем импичменте
Президент США Дональд Трамп поделился со своими подписчиками в Twitter мнением по поводу резолюции о его импичменте, принятой конгрессменами на первом общем голосовании 31 октября.
«Величайшая охота на ведьм за всю американскую историю!» - написал американский лидер.
Прокомментировали эту новость и в Белом доме. В заявлении пресс-службы вашингтонской администрации говорится, что глава государства не сделал ничего плохого, и демократы в конгрессе во главе со спикером палаты представителей Нэнси Пелоси прекрасно об этом знают.
«Безрассудная одержимость Нэнси Пелоси и демократов незаконной процедурой импичмента не навредит президенту Трампу, она навредит американцам», - подчеркивается в заявлении пресс-секретаря Белого дома.
В документе также отмечается, что вместо того, чтобы решать действительно важные для страны вопросы, демократы каждый день тратят время на «фиктивный импичмент», передает РИА Новости.
Напомним, как писал сайт kp.ru, принятая в четверг резолюция предписывает шести профильным комитетам палаты представителей конгресса продолжать расследование предполагаемых преступлений Трампа, дабы отстранить его от власти, не дожидаясь президентских выборов 2020 года.
Трампу объявили импичмент.
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ИСТОЧНИК KP.RU